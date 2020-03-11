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Общество

Мэр Бишкека недоволен скоростью строительства парка по улице Боталиева

Мэр Бишкека Азиз Суракматов проинспектировал строительство велодорожек и парков в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, градоначальник начинает рабочий день с инспекций строящихся объектов.

Азиз Суракматов проверил строительство велодорожек по Дэн Сяопина (от улицы Алыкулова до улицы Фучика), вдоль улиц 7 Апреля, Туголбая Ата, Торекула Айтматова и проспекта Чуй. 

Кроме того, побывал градоначальник и в стоящихся парках на улице Боталиева и имени Чолпонбая Тулебердиева.

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«Мэр остался недоволен темпами работы парка по улице Боталиева и потребовал ускорить строительство», — отметили в муниципалитете.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет около 58 миллионов сомов. Проект парка определили бишкекчане на общественных обсуждениях, внося предложения, выбирали зоны активности. Здесь будет пять зон: главная входная зона с эспланадой (большим открытым пространством), спортивный комплекс (скейт-парк и рампа для велосипедистов, мини-футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки), детская зона для малышей, зона тихого отдыха (большая прогулочная территория с газонами и цветниками) и хозяйственная зона. Также будут организованы места для автомобильных парковок и общественных туалетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146189/
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