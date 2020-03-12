В Бишкеке 12 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 11 часов 46 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок;

ololoErkindik проходит фотовыставка.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 135;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Чортекова, Эр-Тайлак, Алты-Тутун, 27-я линия, Масалиева, Ахунбаева, Суулу-Тор, Щербет, Мин-Куш), отрезки улиц Алтымышева, Асаналиева, Кочкорской, Туюкова, Гагарина, Красной, Тыныбекова, переулки Баррикадный, Иркутский;

9.30-18.00 — улица Алма-Атинская, район МТФ, жилмассив «Кок-Жар» (улица Кок-Жайык);

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Махатмы Ганди, Жаштык, Курулуш, Биримдик), улица Месароша, переулки Садовый, Кеминский;

9.30-12.00 — отрезки улицы Буурдинской, переулка Темировского;

9.30-12.00 — отрезок улицы Патриса Лумумбы;

10.00-18.00 — отрезки улиц Осмонкула, Адырской, переулки Жданова, Тугучинский, Берликский;

10.00-17.00 — улица Киевская, 114.

До 13 марта газа не будет:

в жилом массиве «Красный строитель»;

в районе, ограниченном улицами Джаманбаева, Гагарина, Островского, Бакаева, Алтымышева, Минина, Табалдиева, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Островского, рекой Ала-Арчой.

9.00-17.00 — район, ограниченный улицами Абаканской, Архангельской, Белгородской, Кустанайской и Тираспольской.

У кого намечается той

Иса Омуркулов

Родился 12 марта 1957 года в селе Горная Маевка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).

Эмил Жамгырчиев

Родился 12 марта 1980 года. Заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Наргиза Жолдошбаева

Родилась 12 марта 1983 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс».

Сагындык уулу Азамат

Родился 12 марта 1984 года. Начальник Управления земельных ресурсов мэрии Бишкека.

Памятные даты

Всемирный день почки

Отмечается ежегодно во второй четверг марта с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.

Основная цель Дня почки — привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения, а также политических структур, способных оказывать содействие развитию системы здравоохранения, к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.

По данным ВОЗ и Международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10 процентов населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растет.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Мустафа Ахунбаев

Родился 12 марта 1935 года в Иссык-Кульской области.

В 1961-м начал работать в Кыргызском театре оперы и балета в качестве солиста. Затем поступил в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова на отделение режиссуры.

С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, он поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин», и многих других. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».

Снялся в фильме-опере советского режиссера Романа Тихомирова «Князь Игорь».

Он внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги ему присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Киргизской ССР, он лауреат многочисленных премий.

Умер в 2017 году.