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Общество

Полторы тысячи талибов освободили из тюрем в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении полутора тысяч боевиков движения «Талибан». Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на Al Jazeera.

Данный шаг станет прологом к прямым контактам между боевиками и правительством страны, сражавшимися друг с другом на протяжении последних 18 лет.

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Члены «Талибана», освобожденные решением Ашрафа Гани, должны дать письменные обязательства не вести боевые действия против правительства.

Напомним, 29 февраля 2020 года власти США и боевики «Талибана» подписали соглашение о мире, по условиям которого американские военные выводят свои войска из страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146143/
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