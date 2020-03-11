Дом отключили от электричества. Жильцы задолжали почти 1 миллион сомов

Обеспечить многоквартирный дом по улице Тыналиева теплом не получилось из-за моратория на подключение объекта к центральному отоплению. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил директор по административным вопросам ОсОО «Аалам строй» Бахтияр Айталиев.

По его словам, строительство дома началось в 2015 году, в это время появилось третье лицо, которое заявило, что имеет долю на участок — земля была арестована на некоторое время. «Пока мы судились, некоторые законы поменялись, был введен мораторий, поэтому обеспечить объект теплом не получается. Тем не менее строительство жилого дома закончено на 90 процентов. Из 260 квартир в 180 уже заселились люди, причем незаконно. У них нет ордеров, и они все равно требуют от нас всех благ», — сказал Бахтияр Айталиев.

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Отмечается, что, несмотря на это, компания «Аалам строй» оплачивала счета жильцов за электричество почти два года. На эти цели ушло 3 миллиона 259 тысяч сомов — эти деньги стройфирма взяла в кредит в одном из банков. «С мая 2019-го у нас наблюдались финансовые трудности, мы провели собрание с жильцами и попросили, чтобы они начали платить за электроэнергию. Среди граждан нашлись те, кто добросовестно платит по счетам, и те, кто уклоняется. В общем с мая жильцы задолжали 965 тысяч сомов», — уточняют представили «Аалам строй».

Для решения проблемы застройщики предлагают мэрии Бишкека пересмотреть свою политику и дать разрешение на подключение к теплоэлектроцентрали. «Буквально через дорогу от нашего объекта стоит целый комплекс, который подключился к ТЭЦ, но нам отказывают. Мы готовы передать котельную на баланс муниципалитета, она стоит порядка $100 тысяч. Кстати, по газификации мы закончили 90 процентов работ — трубы и оборудование установлены. Однако, пока дом полностью не будет заселен жильцами, газа не будет», — подчеркнул директор по административным вопросам ОсОО «Аалам строй».

Напомним, жильцы многоэтажного дома на улице Тыналиева в столице заявили, что объект отключили от электричества за долги, которые не может погасить строительная компания «Аалам строй».