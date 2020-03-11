В районе «Киркомстрома» в Бишкеке завтра не будет воды

Завтра с 9.00 до 17.00 в районе «Киркомстрома» временно не будет воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Киркомстром» и на городских водопроводных сетях не будет питьевой воды в районе, ограниченном улицами Абаканской, Архангельской, Белгородской, Кустанайской и Тираспольской.

Образовательные организации, где будет прекращена подача, в этот день не работают.