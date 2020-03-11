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Общество

Марш за права женщин. В Жогорку Кенеше озаботились целями участников акции

Кто был прав на митинге 8 марта, интересует депутата ЖК Курманкула Зулушева. С этим вопросом он обратился на заседании парламента к замминистра культуры, информации и туризма Нуржигиту Кадырбекову.

«Вы, как представитель правительства, скажите свое мнение по маршу 8 марта. Кто из них прав?» — спросил нардеп.

Замминистра ответил, что, возможно, целью организаторов было поднять ажиотаж.

«Они же знали, что будет резонанс, что государство примет меры, и они добились этого. Я не понял логики, как защитят женщин от насилия? Я думаю, что можно было выбрать другие пути, чтобы высказать свою позицию», — отметил он.

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Нуржигит Кадырбеков добавил, что неизвестно, участницы митинга сами вышли или кто-то за ними стоит.

«У нашего народа есть свои традиции и ценности. Не зря говорят: мужчина воспитывает сына, а женщина — всю нацию», — подчеркнул он.

Курманкул Зулушев ответом остался доволен. В то же время, по его мнению, Минкультуры и Минобразования необходимо выпускать книги о ценностях и традициях народа.

«Это было бы хорошим ответом для тех, кто говорит: «Я не буду рожать» и «Я не буду наливать чай», — сказал депутат.

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы.

Отметим, что лозунгов «Я не буду рожать» и «Я не буду наливать чай» у участниц планируемого марша не было.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146114/
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