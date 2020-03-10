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Общество

У ученика Ошской школы подозревают открытую форму туберкулеза

У ученика Ошской школы имени Кирова подозревают туберкулез. Информацию 24.kg подтвердили в городском управлении образования.

По его данным, в пятницу ребенок заболел, его направили в онкологический диспансер, где врачи предположили туберкулез.

В управлении добавили, что ребенок учится в 6-м классе, еще троих родственников отправили на обследование.

«Из больницы пока не дали заключение. Если будет положительный ответ, начнем дезинфекцию. Сегодня одноклассникам сделали пробу Манту. Результаты будут завтра», — сообщили в управлении.

Отметим, что в начале марта стало известно, что в бишкекской школе-гимназии № 38 у учителя открытая форма туберкулеза, учащихся отправили на медобследование. В управлении образования мэрии Бишкека сообщили, что педагог проработала всего семь дней, после чего она взяла больничный, а потом уволилась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146077/
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