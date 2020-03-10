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Общество

Учитель, требовавшая от учеников организовать празднование 8 Марта, уволена

Учитель, требовавшая от учеников организовать празднование 8 Марта, уволена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в социальных сетях 9 марта появилось видео с учителем.

В Минобразования отметили, что преподаватель работала в средней школе имени Баки Эшмамбетова в Кара-Кульдже.

«По данным районного центра образования, по этому инциденту проведено расследование, дана юридическая оценка действиям учителя. За неподчинение приказу Министерства образования и науки о запрете незаконного сбора денежных средств на праздничные мероприятия она освобождена от работы на основании пункта 8 статьи 83 Трудового кодекса», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, с учителями школы проводится разъяснительная работа, дисциплинарные меры приняты к директору школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146074/
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