Учитель, требовавшая от учеников организовать празднование 8 Марта, уволена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в социальных сетях 9 марта появилось видео с учителем.

В Минобразования отметили, что преподаватель работала в средней школе имени Баки Эшмамбетова в Кара-Кульдже.

«По данным районного центра образования, по этому инциденту проведено расследование, дана юридическая оценка действиям учителя. За неподчинение приказу Министерства образования и науки о запрете незаконного сбора денежных средств на праздничные мероприятия она освобождена от работы на основании пункта 8 статьи 83 Трудового кодекса», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, с учителями школы проводится разъяснительная работа, дисциплинарные меры приняты к директору школы.