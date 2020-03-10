Овчарка Чили будет помогать ловить браконьеров в Иссык-Кульской области

Овчарка Чили будет помогать сотрудникам Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства ловить браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, служебную собаку ГАООСиЛХ передал общественный фонд «Илбирс». Ее отправят на экологический пост «Чаар-Арча» в Иссык-Кульской области.
Глава ГАООСиЛХ Мирслав Аманкулов отметил, что ранее органы, отвечающие за охрану природы, не использовали служебных собак.
«Во всем мире они очень хорошо зарекомендовали себя как одни из самых верных и эффективных помощников в борьбе с нелегальной торговлей объектами животного мира. Уверен, что теперь с помощью Чили мы достигнем еще больших результатов в борьбе с браконьерами», — сказал он.
В пресс-службе отметили, что сотрудники ГАООСиЛХ прошли специальный тренинг по работе со служебными собаками.
«Чили всего 1,5 года, но она уже хорошо слушается и обучена распознавать запахи дериватов нескольких видов животных, включая козерога, архара, барса и сокола-балобана», — отметили в ведомстве.
ГАООСиЛХ намерено расширить использование служебных собак, привлекать их не только в работе на экологических постах, но и при патрулировании егерями территорий.