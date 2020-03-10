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Общество

Овчарка Чили будет помогать ловить браконьеров в Иссык-Кульской области

Овчарка Чили будет помогать сотрудникам Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства ловить браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, служебную собаку ГАООСиЛХ передал общественный фонд «Илбирс». Ее отправят на экологический пост «Чаар-Арча» в Иссык-Кульской области.

пресс-службы ГАООСиЛХ
Фото пресс-службы ГАООСиЛХ. Овчарка Чили будет помогать бороться с браконьерами

Глава ГАООСиЛХ Мирслав Аманкулов отметил, что ранее органы, отвечающие за охрану природы, не использовали служебных собак.

«Во всем мире они очень хорошо зарекомендовали себя как одни из самых верных и эффективных помощников в борьбе с нелегальной торговлей объектами животного мира. Уверен, что теперь с помощью Чили мы достигнем еще больших результатов в борьбе с браконьерами», — сказал он.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ГАООСиЛХ прошли специальный тренинг по работе со служебными собаками.

«Чили всего 1,5 года, но она уже хорошо слушается и обучена распознавать запахи дериватов нескольких видов животных, включая козерога, архара, барса и сокола-балобана», — отметили в ведомстве.

ГАООСиЛХ намерено расширить использование служебных собак, привлекать их не только в работе на экологических постах, но и при патрулировании егерями территорий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146064/
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