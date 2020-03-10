Проект детальной планировки. Горкенеш прислал горожанам отписку на их претензию

Бишкекский городской кенеш прислал ответ на претензию инициативной группы горожан с требованием отменить постановление об утверждении Проекта детальной планировки центральной части Бишкека. Об этом 24.kg сообщил представитель группы Сергей Ким.

«Мы написали на 10 страницах претензию, в которой были ссылки на законы, проделали большую работу, а в ответ получили одну строчку, где говорят, что у них все хорошо. Подробного и исчерпывающего ответа мы не получили», — сказал он.

Фото предоставлено инициативной группой. Ответ Бишкекского городского кенеша на претензию горожан

Сергей Ким добавил, что сегодня горожане также получили ответ на письмо в Генпрокуратуру, в котором сообщается, что их заявление переадресовано в городскую прокуратуру.

Фото предоставлено инициативной группой. Ответ Генпрокуратуры на заявление горожан

Напомним, прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.