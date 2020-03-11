В Бишкеке 11 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов 43 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок;
- ololoErkindik проходит фотовыставка;
- в ololoManas пройдет встреча «Литература для взрослых».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Жаманбаева, Табалдиева, Сухомлинова, Айни, Водопроводной;
- 9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 129;
- 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 14, жилмассив «Керемет» (улицы Кайназарова, Профсоюзная, Мессароша, 110-й квартал);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Куликовской, Буденного, Парковой, Славянской, Сарыкулова, Астраханской, Алыкулова, Осташковского, Димитрова, Кенсуйской, Литвинова, переулки Средний, Красноводский, Чувашский;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Армейская, Литовская, Кийизбаева);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Бектенова, переулок Уссурийский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Баба-Ата, Мин-Куш, Суулу-Тор);
- 9.30-11.00 — отрезки улиц Эркиндик, Фрунзе, Жумабека, Баетова;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
- 13.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Тыныстанова, Абая.
До 13 марта газа не будет:
- в жилом массиве «Красный строитель»;
- в районе, ограниченном улицами Джаманбаева, Гагарина, Островского, Бакаева, Алтымышева, Минина, Табалдиева, проспектом Айтматова, переулком Островского, рекой Ала-Арчой.
У кого намечается той
Эрмамат Тагаев
Родился 11 марта 1962 года. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».
Магомед Мусаев
Родился в 1989 году в Ингушетии. С 2011-го является членом национальной команды Кыргызстана по вольной борьбе. Серебряный призер Азиатских игр (2014), многократный серебряный призер чемпионатов Азии (2014-2016). Чемпион Азии (2012). Участник Олимпийских игр 2012 года (занял 7-е место). На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выбыл из борьбы во втором круге.
Памятные даты
Караколь переименован в Пржевальск
Город основан 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города.
Город несколько раз менял свое название. Основан как Караколь. 11 марта 1889-го по повелению царя он переименован в Пржевальск «для увековечения в Средней Азии памяти Николая Михайловича Пржевальского», который умер в Караколе от брюшного тифа.
В 1922 году городу присвоено кыргызское наименование Каракол. В 1939-м в связи со столетием со дня рождения Николая Пржевальского городу возвращено наименование Пржевальск. В 1992 году после обретения Кыргызстаном независимости его опять переименовали в Каракол.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Бекпо Орозалиев
Родился 11 марта 1923 года в селе Зиндан Иссык-Кульской области. Прозаик, переводчик.
В литературу вошел в 1950-е. Первой книгой явился сборник рассказов «Жолугушуу» («Встреча»), изданный в 1956 году.
Занимался в основном художественным переводом. Им переведены на кыргызский язык произведения советских и зарубежных писателей — более 15 книг.
Участник Великой Отечественной войны.
Умер в 1987-м.
Умер актер Ашир Чокубаев
Был штатным артистом Кыргызского национального драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР.
Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.
Умер 11 марта 2018-го.