В Бишкеке 11 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов 43 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок;

ololoErkindik проходит фотовыставка;

в ololoManas пройдет встреча «Литература для взрослых».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Жаманбаева, Табалдиева, Сухомлинова, Айни, Водопроводной;

9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 129;

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 14, жилмассив «Керемет» (улицы Кайназарова, Профсоюзная, Мессароша, 110-й квартал);

9.30-17.00 — отрезки улиц Куликовской, Буденного, Парковой, Славянской, Сарыкулова, Астраханской, Алыкулова, Осташковского, Димитрова, Кенсуйской, Литвинова, переулки Средний, Красноводский, Чувашский;

9.30-14.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Армейская, Литовская, Кийизбаева);

9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Бектенова, переулок Уссурийский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Баба-Ата, Мин-Куш, Суулу-Тор);

9.30-11.00 — отрезки улиц Эркиндик, Фрунзе, Жумабека, Баетова;

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

13.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Тыныстанова, Абая.

До 13 марта газа не будет:

в жилом массиве «Красный строитель»;

в районе, ограниченном улицами Джаманбаева, Гагарина, Островского, Бакаева, Алтымышева, Минина, Табалдиева, проспектом Айтматова, переулком Островского, рекой Ала-Арчой.

У кого намечается той

Эрмамат Тагае в

Родился 11 марта 1962 года. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».

Магомед Мусаев

Родился в 1989 году в Ингушетии. С 2011-го является членом национальной команды Кыргызстана по вольной борьбе. Серебряный призер Азиатских игр (2014), многократный серебряный призер чемпионатов Азии (2014-2016). Чемпион Азии (2012). Участник Олимпийских игр 2012 года (занял 7-е место). На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выбыл из борьбы во втором круге.

Памятные даты

Караколь переименован в Пржевальск

Город основан 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города.

Город несколько раз менял свое название. Основан как Караколь. 11 марта 1889-го по повелению царя он переименован в Пржевальск «для увековечения в Средней Азии памяти Николая Михайловича Пржевальского», который умер в Караколе от брюшного тифа.

В 1922 году городу присвоено кыргызское наименование Каракол. В 1939-м в связи со столетием со дня рождения Николая Пржевальского городу возвращено наименование Пржевальск. В 1992 году после обретения Кыргызстаном независимости его опять переименовали в Каракол.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Бекпо Орозалиев

Родился 11 марта 1923 года в селе Зиндан Иссык-Кульской области. Прозаик, переводчик.

В литературу вошел в 1950-е. Первой книгой явился сборник рассказов «Жолугушуу» («Встреча»), изданный в 1956 году.

Занимался в основном художественным переводом. Им переведены на кыргызский язык произведения советских и зарубежных писателей — более 15 книг.

Участник Великой Отечественной войны.

Умер в 1987-м.

Умер актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)

Родился 4 декабря 1947 года в Узгене (Ошская область). Народный артист КР.

Был штатным артистом Кыргызского национального драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР.

Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.

Умер 11 марта 2018-го.