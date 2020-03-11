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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов 43 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок;
  • ololoErkindik проходит фотовыставка;
  • в ololoManas пройдет встреча «Литература для взрослых».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Жаманбаева, Табалдиева, Сухомлинова, Айни, Водопроводной;
  • 9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 129;
  • 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 14, жилмассив «Керемет» (улицы Кайназарова, Профсоюзная, Мессароша, 110-й квартал);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Куликовской, Буденного, Парковой, Славянской, Сарыкулова, Астраханской, Алыкулова, Осташковского, Димитрова, Кенсуйской, Литвинова, переулки Средний, Красноводский, Чувашский;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Армейская, Литовская, Кийизбаева);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Бектенова, переулок Уссурийский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Баба-Ата, Мин-Куш, Суулу-Тор);
  • 9.30-11.00 — отрезки улиц Эркиндик, Фрунзе, Жумабека, Баетова;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • 13.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Тыныстанова, Абая.

До 13 марта газа не будет:

  • в жилом массиве «Красный строитель»;
  • в районе, ограниченном улицами Джаманбаева, Гагарина, Островского, Бакаева, Алтымышева, Минина, Табалдиева, проспектом Айтматова, переулком Островского, рекой Ала-Арчой.

У кого намечается той

Эрмамат Тагаев

Родился 11 марта 1962 года. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».

Магомед Мусаев

Родился в 1989 году в Ингушетии. С 2011-го является членом национальной команды Кыргызстана по вольной борьбе. Серебряный призер Азиатских игр (2014), многократный серебряный призер чемпионатов Азии (2014-2016). Чемпион Азии (2012). Участник Олимпийских игр 2012 года (занял 7-е место). На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выбыл из борьбы во втором круге.

Памятные даты

Караколь переименован в Пржевальск

Город основан 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города.

Город несколько раз менял свое название. Основан как Караколь. 11 марта 1889-го по повелению царя он переименован в Пржевальск «для увековечения в Средней Азии памяти Николая Михайловича Пржевальского», который умер в Караколе от брюшного тифа.

В 1922 году городу присвоено кыргызское наименование Каракол. В 1939-м в связи со столетием со дня рождения Николая Пржевальского городу возвращено наименование Пржевальск. В 1992 году после обретения Кыргызстаном независимости его опять переименовали в Каракол.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Бекпо Орозалиев

Родился 11 марта 1923 года в селе Зиндан Иссык-Кульской области. Прозаик, переводчик.

В литературу вошел в 1950-е. Первой книгой явился сборник рассказов «Жолугушуу» («Встреча»), изданный в 1956 году.

Занимался в основном художественным переводом. Им переведены на кыргызский язык произведения советских и зарубежных писателей — более 15 книг.

Участник Великой Отечественной войны.

Умер в 1987-м.

Умер актер Ашир Чокубаев

kino-teatr.ru
Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)
Родился 4 декабря 1947 года в Узгене (Ошская область). Народный артист КР.

Был штатным артистом Кыргызского национального драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР.

Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.

Умер 11 марта 2018-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146034/
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