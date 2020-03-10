В Караколе состоялся мирный пикет за права женщин #нетнасилию

В Караколе местная жительница Миргуль Омурзакова провела одиночный пикет против насилия. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам девушки, она не планировала масштабную акцию, а просто, нарисовав плакат с надписью «Мы против насилия», постоять на главной площади города.

«Вчера узнала, что намечается большая акция в Бишкеке против насилия, и в знак солидарности тоже решила выйти. В группе в Facebook, где сидят каракольские, написала сообщение с призывом выйти и поддержать митинг. С утра нарисовали плакаты, и полчаса я стояла одна, после этого стали подходить люди. Нашлись единомышленники», — рассказала Миргуль Омурзакова.

Она отметила, что ее поддерживает отец и они планировали выйти на акцию вместе, но он заболел. «Он для меня первый феминист. Он воспитывал нас в духе свободы, без стигмы, что девочкам что-то нельзя. Из-за высокой температуры он не смог выйти со мной. Он меня поддерживает во всем», — добавила девушка.

По ее словам, подходили также сотрудники правоохранительных органов. «Они не были одеты в милицейскую форму. Спросили о цели пикета. Мы им рассказали, они выслушали, но не мешали», — сказала Миргуль Омурзакова.