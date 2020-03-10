В микрорайоне «Тунгуч» посадили пластиковые деревья. Жители недоумевают

В микрорайоне «Тунгуч» посадили пластиковые деревья. Об этом сообщает ОФ «Инициатива «Арча» на своей странице в Facebook.

По данным организации, к ним обратились жители микрорайона с недоумением и возмущением, что возле их дома появились пластиковые деревья.

«Здесь могут расти деревья, дающие полноценную тень, падающую с южной стороны тротуара. При этом территория для полноценного озеленения отличная — достаточная площадь, ирригация, нет проводов сверху. Это место может стать образцовым при посадке хороших акклиматизированных саженцев. Мы хотим узнать, чья это инициатива и предусмотрена ли данная территория к озеленению со стороны муниципалитета города в этом году», — заявили в фонде.

Там добавили, что данная территория входит в ведение Бишкекзеленхоза.



Однако представитель предприятия в комментариях ответил, что это придомовая территория, а искусственные деревья посажены по инициативе жителя этого дома.