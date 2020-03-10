20:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В микрорайоне «Тунгуч» посадили пластиковые деревья. Жители недоумевают

В микрорайоне «Тунгуч» посадили пластиковые деревья. Об этом сообщает ОФ «Инициатива «Арча» на своей странице в Facebook.

По данным организации, к ним обратились жители микрорайона с недоумением и возмущением, что возле их дома появились пластиковые деревья.

«Здесь могут расти деревья, дающие полноценную тень, падающую с южной стороны тротуара. При этом территория для полноценного озеленения отличная — достаточная площадь, ирригация, нет проводов сверху. Это место может стать образцовым при посадке хороших акклиматизированных саженцев. Мы хотим узнать, чья это инициатива и предусмотрена ли данная территория к озеленению со стороны муниципалитета города в этом году», — заявили в фонде.

Там добавили, что данная территория входит в ведение Бишкекзеленхоза.

Однако представитель предприятия в комментариях ответил, что это придомовая территория, а искусственные деревья посажены по инициативе жителя этого дома.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146019/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Сакуру планируют посадить на берегах реки Ак-Бууры в городе Ош
В мэрии обещают восстановить около 25 гектаров зеленых площадей
В Бишкеке продолжают высаживать хвойные деревья. Горожане могут внести вклад
На месте летнего кафе возле парка «Асанбай» высадили деревья
Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Жунусалиева вырубят более 300 деревьев
Новая зеленая зона отдыха появилась в микрорайоне «Джал»
Сколько стоят легкие города? Компенсацию за снос деревьев необходимо увеличить
Высаживать в Бишкеке местные саженцы призывает эколог
Озеленение Бишкека выглядит так, будто больной девочке на голову вешают бантик
Депутат парламента предложила учредить Общенациональный день посадки деревьев
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
10 марта, вторник
20:17
В микрорайоне «Тунгуч» посадили пластиковые деревья. Жители недоумевают В микрорайоне «Тунгуч» посадили пластиковые деревья. Жи...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился
19:59
Скачок курса доллара. Нацбанк провел рекордную интервенцию
19:34
Спикер парламента попросил посла Ирана помочь водителям, застрявшим на границе
19:01
Цифра дня. 149,6 тысячи налогоплательщиков сдали ЕНД