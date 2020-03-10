Скандал в саду № 5. Депутаты не понимают, почему не уволили директора

Почему не уволена директор детского сада № 5, поинтересовался на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам депутат Казыбек Эргешов.

Временно исполняющая обязанности главы управления образования Бишкека Наталья Никифорова отметила, что меры в отношении директора детсада № 5 будут приняты по итогам следствия. Она добавила, что управление обращалось в Первомайскую прокуратуру с вопросом об отстранении на время следствия, но получило отрицательный ответ.

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«Почему вы не можете уволить директора детского сада, где жалуются родители, приходят на митинги. Может, кто-то заинтересован в этом?» — спросил Казыбек Эргешов.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова отметила, что сейчас идет следствие, вина руководителя дошкольной организации пока не доказана.

«Если есть факты, что кто-то у кого-то что-то взял, можете обратиться в правоохранительные органы. Пока идет следствие, мы не можем ее уволить. Мы консультировались с юристами, это незаконно. Она может подать в суд на управление за вынужденный прогул, и мы будем обязаны выплатить ей заработную плату», — отметила она.

Председатель комиссии депутат Рысбай Аматов добавил, что ему звонят родители с жалобами на директора.

«Они говорят, что на них давит руководитель, чтобы они больше никуда не обращались и не ходили», — сказал он.

По мнению депутата, если по закону ее уволить нельзя, управление образования и курирующий систему вице-мэр должны попытаться решить проблему другим путем.

«Переговорите с заведующей, может, она сама временно уйдет. Из-за одного садика тень падает на всю систему образования. Если родители недовольны, значит, есть причина», — сказал депутат.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова ответила, что мэрия обратилась в следственные органы, разговаривали с родителями, директором. «Она ответила, что если отстраним, то она подаст в суд», — сказала она.

Однако приглашенный на заседание юрист мэрии отметил, что управление может отстранить директора на время следствия.

Напомним, 14 января родители детей детсада № 5 вышли на митинг к зданию муниципалитета с требованием уволить заведующую дошкольной организацией Динару Мазымканову. Они обвиняли администрацию детсада в многочисленных нарушениях, а также в воровстве продуктов.

Прокуратура Первомайского района выявила грубые нарушения в ходе проверки дошкольной образовательной организации № 5. В частности, установлено, что директор М. Д., злоупотребляя своим служебным положением, за период с 2017 по 2019 год незаконно собрала и присвоила родительские денежные взносы на содержание детей в сумме 553,1 тысячи сомов.