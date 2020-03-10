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Общество

Доплачивать клиническим ординаторам на скорой помощи хотят в мэрии Бишкека

Предусмотреть доплаты из местного бюджета клиническим ординаторам, работающим на скорой помощи и в лечебных заведениях Бишкека, просит управление горздрава мэрии. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам БГК сообщила начальник управления Бактыгуль Исмаилова.

Она напомнила, что врачам доплачивают из городского бюджета, в частности скорой помощи — 4 тысячи сомов ежемесячно.

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«Сейчас в Центре экстренной помощи врачами работают и клинические ординаторы. Но они не получают надбавку. Из-за низкой заработной платы они уходят. По данным руководства центра, большая часть из принятых в прошлом году ординаторов уволилась», — отметила она.

По словам Бактыгуль Исмаиловой, юротдел мэрии дал заключение, что выплата доплат клиническим ординаторам не противоречит законодательству.

«У нас нигде не прописаны в штатах клинические ординаторы. Они работают врачами по совместительству. У них на руках есть дипломы, поэтому они могут получать доплаты», — сказала она.

По ее словам, в организациях здравоохранения Бишкека сейчас работает 154 клинических ординатора.

Врачи на скорой помощи зачастую берут две и более ставки, а доплаты предусмотрены только за одну.

«Они вынуждены это делать, потому что работать некому. Бывает, их просят остаться после смены», — отметила она.

Депутаты решили направить письмо в юротдел, чтобы получить заключение по возможности введения доплат клиническим ординаторам. Председатель комисии Рыспай Аматов добавил, что необходимо подойти к кадровому вопросу скорой помощи комплексно.

«Чтобы привлекать молодежь, надо какие-то ноу-хау вносить. Все возможности, которые есть у муниципалитета, надо проработать», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146002/
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