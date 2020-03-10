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Общество

США начали вывод войск из Афганистана

Американские войска начали покидать Афганистан в рамках вывода войск, который предусмотрен в мирном соглашении между США и движением «Талибан». Об этом сообщило AFP со ссылкой на официальное заявление Пентагона.

«В соответствии с Совместной декларацией США и Афганистана, а также соглашением США и «Талибана», вооруженные силы США начали сокращение численности до 8 тысяч 600 в течение 135 дней», — говорится в сообщении.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент Афганистана Ашраф Гани готовится издать указ об освобождении не менее 1 тысячи заключенных талибов на этой неделе. В «Талибане» настаивают, чтобы освободили до 5 тысяч заключенных.

США и движение «Талибан» 29 февраля подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Через несколько дней представители талибов объявили о возобновлении наступательных операций против сил безопасности Афганистана, после того как президент Ашраф Гани отказался освободить 5 тысяч пленных — участников движения «Талибан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145979/
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