Случаи заражения новым коронавирусом подтвердили в 113 государствах

За пределами Китая подтвердили 33 тысячи случаев заболевания в 113 государствах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что больше всего больных в Италии (9 тысяч 172), Южной Корее (7 тысяч 478), Иране (7 тысяч 161), Франции (1 тысяча 209), Германии (1 тысяча 176) и Испании (1 тысяча 73).

Число умерших составило 3 тысячи 990 человек, выздоровевших — 63 тысячи 662.

Всего на сегодня зафиксировали 113 тысяч 710 случаев заражения коронавирусом. За сутки показатель вырос на 3 тысячи 676 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 760 случаев заражения, 3 тысячи 24 умерших и 47 тысяч 585 выздоровевших.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.