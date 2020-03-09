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Общество

Более 200 пожизненно лишенных свободы требуют применить к ним гуманизацию

Объявившие голодовку пожизненно лишенные свободы заключенные требуют применить к ним гуманизацию по новому уголовному законодательству. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Уточняется, что голодовку объявили более 200 заключенных, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, СИЗО-5, колониях № 19, 1 и 16.

«Письменное заявление от заключенных поступило сегодня. В нем сообщается об объявлении бессрочной голодовки. Арестанты предъявляют требования к судебным и надзорным органам по вопросу защиты их конституционных прав в части исполнения нового законодательства — гуманизация, помилование. Соответствующие службы ГСИН с осужденными проводят разъяснительные работы с привлечением врачей. К администрациям учреждений заключенные претензий не имеют», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145969/
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