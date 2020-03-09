В Кыргызстане снизили стоимость водительских удостоверений

В Кыргызстане снизили стоимость услуг госучреждения «Унаа» по оформлению и выдаче водительских удостоверений, а также перерегистрации авто при снятии с учета в другом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС КР.

По ее данным, стоимость снижена на 184 сома с 1 марта 2020 года. Новое удостоверение обойдется в 540 сомов (с учетом комиссии банка) вместо 724 сомов, снятие с учета автомототранспортных средств без выезда в регион по месту учета — 1 тысячу 716 сомов вместо 1 тысячи 900 сомов.

Фото ГРС КР. Новые тарифы при перерегистрации авто и выдачи водительских удостоверений

В ГРС добавили, что снижение стало возможным из-за исключения из перечня оплачиваемых услуг «снятие с учета автомототранспортных средств (АМТС) без выезда в регион по месту учета с использованием услуг связи» и «формирование базы данных по водительскому составу».

В ведомстве уточнили, что расчеты представлены без учета налоговых сборов и неналоговых платежей. Их размер зависит от мощности двигателя и года выпуска АМТС.