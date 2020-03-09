Алтынбек Сулайманов вызывает провокаторов марша за права женщин на разговор

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов осудил действия группы мужчин в масках и калпаках, которые 8 марта спровоцировали беспорядки на марше за права женщин в Бишкеке. Видео обращения он опубликовал на своей странице в Facеbook.

Алтынбек Сулайманов призвал провокаторов митинга не позорить кыргызских мужчин.

«Когда это кыргызские мужчины, надев белый калпак на голову и маску на лицо, били женщин? Это дикость, невежество и слабость. Поднимать руку на нежных и хрупких — это слабость. Я не могу назвать таких кыргызскими мужчинами. Если вы такие смелые — снимите маски и приходите, поговорим», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции. Около 50 человек были доставлены в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».