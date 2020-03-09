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Общество

Посольство США назвало оскорблением разгон марша за права женщин в Бишкеке

Посольство США в Кыргызстане сделало заявление из-за срыва мирного марша в честь Международного женского дня.

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«Кыргызская Республика многие годы является лидером в поддержке конституционного права своих граждан на мирные собрания. Вчерашние действия милиции и трусливых мужчин в масках — это публичное оскорбление женщин, которые мирно собрались на площади Победы в Международный женский день», — заявили в посольстве.

«Мы солидарны с этими женщинами в поддержке прав женщин и девочек. Правительственные органы и члены парламента Кыргызской Республики подчеркивали, что мирные собрания защищены Конституцией и являются важнейшим элементом действующей демократии», — подчеркнули в посольстве США в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145916/
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