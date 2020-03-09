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Общество

Марш за права женщин. Прокуратура просит признать незаконным запрет на митинги

В Бишкекском городском суде началось судебное слушание по апелляционной жалобе на решение Первомайского районного суда о запрете митингов.

Жалобу подали прокуратура Первомайского района столицы и представители кризисного центра «Шанс».

В ходе заседания юрист Евгения Крапивина просила признать запрет на проведение митингов незаконным.

Помощник прокурора Первомайского района Тажибаев поддержал жалобу. По его словам, надзорный орган считает, что решение суда необоснованно в связи с нарушением норм Конституции и Закона «О мирных собраниях».

Ранее Первомайский районный суд Бишкека принял решение об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний на территории района до 1 июля 2020 года. Следом аналогичное решение вынес суд Ленинского района.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».

Бишкекчане решили провести еще одну мирную акцию под хештегом #нетнасилию 10 марта в 12.00 у памятника Уркуе. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145913/
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