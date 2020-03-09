Марш за права женщин. Прокуратура просит признать незаконным запрет на митинги

В Бишкекском городском суде началось судебное слушание по апелляционной жалобе на решение Первомайского районного суда о запрете митингов.

Жалобу подали прокуратура Первомайского района столицы и представители кризисного центра «Шанс».

В ходе заседания юрист Евгения Крапивина просила признать запрет на проведение митингов незаконным.

Помощник прокурора Первомайского района Тажибаев поддержал жалобу. По его словам, надзорный орган считает, что решение суда необоснованно в связи с нарушением норм Конституции и Закона «О мирных собраниях».

Ранее Первомайский районный суд Бишкека принял решение об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний на территории района до 1 июля 2020 года. Следом аналогичное решение вынес суд Ленинского района.