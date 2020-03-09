Проезд по центральным улицам Бишкека затруднен с 8.00 до 20.00. Об этом свидетельствует мониторинг дорожной ситуации.

Данные показывают, что сложнее всего ездить по проспектам Чуй, Жибек Жолу, бульвару Молодой Гвардии, улицам Ахунбаева и Абдрахманова. Примерно с 8.00 высокий уровень заторов наблюдается на въезде в столицу, а затем пробки перемещаются в центр города.

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А вот вечером, с 17.00-18.00, город встает практически намертво: крайне сложно найти участки улиц, где нет каких-либо заторов. И даже к 20.00, когда уже большая часть добирается до дома, проехать в центре все равно сложно.

Отметим, что, по подсчетам Национального статистического комитета, 44 процента жителей Бишкека проводят в дороге на работу и обратно от 45 до 90 минут в сутки, а еще 10 процентов — свыше 1,5 часа. А все это из-за эгоизма самих автолюбителей. Подробнее читайте в нашей дата-истории «Одинокие водители: почему эгоизм приведет к тому, что Бишкек встанет намертво».