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Общество

Работа всех камер «Безопасного города» восстановлена

Государственное предприятие «Инфоком» информирует, что работа всех камер «Безопасного города» восстановлена.

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По данным ведомства, с пяти утра 7 марта произошел технический сбой оборудования, отвечающего за функционирование отдельных сервисов информационной системы «Безопасный город» в части формирования постановления о нарушении.

Со стороны ГП «Инфоком» в оперативном порядке приняты все необходимые меры по восстановлению работоспособности системы и сервисов. В настоящее время их работа восстановлена.

Временно недоступны только сервисы проверки штрафов на наличие и оплату.

В ГП заверяют, что на фиксацию нарушений Правил дорожного движения и работоспособность установленных аппаратно-программных комплексов технический сбой не повлиял. Оборудование ПДД работает в штатном режиме.

Проверить штраф и произвести оплату будет возможно в течение трех ближайших дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145888/
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