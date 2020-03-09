Государственное предприятие «Инфоком» информирует, что работа всех камер «Безопасного города» восстановлена.

По данным ведомства, с пяти утра 7 марта произошел технический сбой оборудования, отвечающего за функционирование отдельных сервисов информационной системы «Безопасный город» в части формирования постановления о нарушении.

Со стороны ГП «Инфоком» в оперативном порядке приняты все необходимые меры по восстановлению работоспособности системы и сервисов. В настоящее время их работа восстановлена.

Временно недоступны только сервисы проверки штрафов на наличие и оплату.

В ГП заверяют, что на фиксацию нарушений Правил дорожного движения и работоспособность установленных аппаратно-программных комплексов технический сбой не повлиял. Оборудование ПДД работает в штатном режиме.

Проверить штраф и произвести оплату будет возможно в течение трех ближайших дней.