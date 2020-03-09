Два дополнительных предметных теста появились в Общереспубликанском тестировании

В 2020 году вводятся два дополнительных предметных теста — по кыргызскому языку и литературе и русскому языку и литературе для филологических специальностей. Об этом на пресс-конференции сообщила специалист по связям с общественностью Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чинара Батракеева.

Само тестирование пройдет с 15 по 20 мая 2020 года. «Для подготовки к ОРТ центр предлагает онлайн-тесты, видеоуроки на сайте www.testing.kg и пробные компьютерные и пленочные тесты, бесплатные и платные пособия», — рассказала Чинара Батракеева.

Кроме того, по данным центра, в этом году ЦООМО совместно с онлайн-платформой «Илим Элим» разработали бесплатные онлайн-курсы на кыргызском языке по подготовке к основному тесту ОРТ по разделам «Математика» и «Словесно-логический тест». Курс будет доступен с 14 марта на сайтах www.sabak.ilimelim.kg, www.ilimelim.kg и www.testing.kg, а также на Yoytube-каналах разработчиков.