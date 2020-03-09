Разгон марша за права женщин. Как реагировали горожане и власти

8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Но акцию сорвали члены движения «Кырк чоро», а участниц задержали сотрудники милиции.

Около 50 человек доставили в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».

Произошедшее возмутило кыргызстанцев. В соцсетях многие поддерживали участниц акции. Кроме того, многие обращали внимание на то, что именно разгон марша показал истинное отношение к женщинам в Кыргызстане.

Печально, что мирная демонстрация #IWD за права женщин, была нарушена мужчинами, готовыми использовать насилие в отношении женщин. @UkinKyrgyzstan поддерживает инициативы для гендерного равенства. Очень жаль, что это случилось в стране, где существует свобода выражения мнений. https://t.co/4V7eDC08jk — Charles Garrett (@BritAmbCGarrett) March 8, 2020

Государственные чиновники ничего плохого в таком поведении не увидели. Более того, чиновники и пресс-секретари писали, что кыргызских женщин на митинге не было. Некоторые даже возмутились, что феминистки испортили им праздник.

Фото Скрин со страницы советника министра культуры Урмата Усенова

После задержания участниц акции пресс-секретарь ГУВД Бишкека и вовсе заявил, что милиции удалось предотвратить столкновения.

Когда пользователи стали возмущаться подобным поведением, за Улана Джумакова вступилась советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

Среди простых кыргызстанцев также нашлись и те, кто оправдывал действия милиции и «Кырк чоро».

Фото Комментарий пользователя Facebook Алимамата Кожонова о разгоне митинга

При этом стоит напомнить, что благодаря разгону мирного марша Кыргызстан снова «прославился» на мировой арене. О произошедшем написали многие мировые информагентства, в том числи британская The Guardian и немецкая Deutche Welle, американские New York Times и ABC, катарская Al Jazeera и даже филиппинская Manila Bulletin.