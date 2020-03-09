Разгон марша за права женщин. Как реагировали горожане и власти

8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Но акцию сорвали члены движения «Кырк чоро», а участниц задержали сотрудники милиции.
Около 50 человек доставили в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».
Произошедшее возмутило кыргызстанцев. В соцсетях многие поддерживали участниц акции. Кроме того, многие обращали внимание на то, что именно разгон марша показал истинное отношение к женщинам в Кыргызстане.
Государственные чиновники ничего плохого в таком поведении не увидели. Более того, чиновники и пресс-секретари писали, что кыргызских женщин на митинге не было. Некоторые даже возмутились, что феминистки испортили им праздник.
После задержания участниц акции пресс-секретарь ГУВД Бишкека и вовсе заявил, что милиции удалось предотвратить столкновения.
Когда пользователи стали возмущаться подобным поведением, за Улана Джумакова вступилась советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.
Среди простых кыргызстанцев также нашлись и те, кто оправдывал действия милиции и «Кырк чоро».
При этом стоит напомнить, что благодаря разгону мирного марша Кыргызстан снова «прославился» на мировой арене. О произошедшем написали многие мировые информагентства, в том числи британская The Guardian и немецкая Deutche Welle, американские New York Times и ABC, катарская Al Jazeera и даже филиппинская Manila Bulletin.