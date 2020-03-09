Разгон марша за права женщин: милиция назвала акцию несанкционированным митингом

В УВД Свердловского района Бишкека, куда вчера доставили участниц женского марша против насилия, заявили, что акция была несанкционированной.

В ведомстве считают, что общественные движения «Феминале» и «8/365» организовали в Бишкеке несанкционированный стихийный митинг, который не был ранее надлежащим образом согласован с акимиатом Свердловского района и мэрией Бишкека.

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«Организаторы не уведомили органы внутренних дел для обеспечения общественной безопасности, что привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка», — говорится в пресс-релизе.

В УВД также заявляют, что местными жителями района были высказаны слова возмущения на проводимый митинг на площади Победы, где это место почитается гражданами как великая память о погибших воинах в Великой Отечественной войне в борьбе против фашизма.

Милиция считает, что принятыми «срочными мерами по обеспечению общественной безопасности, сотрудникам УВД удалось предотвратить конфликт, который возник между участниками митинга и отдельной группой лиц».

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».