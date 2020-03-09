Больницы и поликлиники сегодня не работают

Центры семейной медицины и больницы сегодня, 9 марта, не работают. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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В Кыргызстане 9 марта — рабочий день, хотя 8 марта, Международный женский день, выпал на воскресенье. Об этом говорится в постановлении правительства о переносе выходных дней, подписанном в декабре 2019 года.

Согласно документу, выходной день (признается выходным, поскольку праздник выпал на нерабочий день) 9 марта перенесен на рабочий день 3 января.

В Минздраве объяснили, что поликлиники и больницы работают согласно календарю. В долгие новогодние каникулы у врачей выходных не было.