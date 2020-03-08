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Общество

Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают

В Бишкеке сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Около 50 участников задержали и доставили в РУВД Свердловского района.

Одной из задержанных девушек на женском марше солидарности стало плохо. Об этом сообщают участники митинга, которых доставили в отделение милиции.

Как сообщается, у девушки анемия. Оказать помощь другим задержанным не разрешают. Отмечается, что скорая не приняла вызов.

На данный момент они ждут волонтеров Красного Полумесяца, которые собираются оказать помощь.

В милиции не объяснили причину задержания. Через забор разрешили передать воду. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145828/
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