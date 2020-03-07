Марш феминисток в Оше. Активистам угрожают сотрудники мэрии и ГУВД

В Оше активистам, которые планировали завтра выйти на марш против насилия и за права женщин, угрожают сотрудники мэрии и ГУВД южной столицы. Об этом 24.kg сообщила координатор общественного объединения «Новый ритм» Мадина Салайдинова.

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ы сегодня решили, что все-таки выйдем на марш, и хотели просто уведомить мэрию, так как в УВД вчера сказали, что обеспечивать безопасность не будут. В муниципалитете стали ссылаться на то, что есть постановление правительства о запрете . П

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мэрии есть отдел обороны, нам позвонили оттуда. М

По ее словам, они планировали завтра провести акцию в Оше. «Мотом начали угрожать.ы решили не выходить, так как были прямые угрозы о том, что мы завтра увидим, что они могут с нами сделать. Мы опасаемся за свою безопасность», — сказала Мадина Салайдинова.

Она отметила, что ОО «Новый ритм» планирует проведение онлайн-трансляции о марше из офиса организации. «Мы расскажем, почему не вышли, и будут консультации: психологические, юридические и по сексуальным и репродуктивным правам», — добавила Мадина Салайдинова.

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Напомним, в Бишкеке 8 марта феминистки планировали провести женский марш солидарности. Однако городские власти выступили против акции. Первомайский районный суд принял решение об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний на территории района до 1 июля 2020 года. Следом аналогичное решение вынес суд Ленинского района.

Пока неизвестно, пройдет ли намеченный марш после отказа чиновников нарушать Конституцию, гарантирующую кыргызстанцам право на мирные собрания и митинги.