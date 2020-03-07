Цветы, украшения, открытки от внуков. Что хотят получить в подарок кыргызстанки

Уже завтра наступит 8 Марта — Международный женский день. В праздник весны мужчины ломают головы над подарками, а женщины ждут приятных сюрпризов. Чего же по-настоящему хочет прекрасная половина Кыргызстана? Ведь все они такие разные и, порой, предугадать их желания невозможно. Конечно, можно обойтись стандартным набором «цветы и конфеты», но 24.kg решило все же выяснить у кыргызстанок разных возрастов и профессий, что бы им хотелось получить в подарок.

Азиза Бердибаева, журналист, 26 лет:

— У меня нет заоблачных желаний, и я всегда практично мыслю. Мне не хватает фена-расчески. Еще я люблю фрезии, потому что они цветут весной. Это яркие, нежные и красивые цветы.

Самара Каримова, певица, 28 лет:

— Для меня важен не столько подарок, сколько внимание. Конечно, всегда приятно получать парфюмерию и цветы.

Своему мужу на 23 февраля я сделала маленький подарок, но от него жду большого. Хочется украшений. Самара Каримова

Галина Кетова, актриса, 36 лет:

— Пока не думала о подарке, и прямых пожеланий нет. Но я мечтаю получить два выходных дня. Хочется никого не будить в садик и школу рано утром и просто выспаться. Наверное, это самое заветное желание любой мамы, у которой есть маленькие дети.

Ассоль Молдокматова, телеведущая, общественный деятель, 43 года:

— У меня есть все, о чем мечтает человек. Для меня самый главный подарок — здоровье родителей и счастье детей. Человек, который был на грани между жизнью и смертью, может мечтать только о здоровье близких. В этом году сын в преддверии 8 Марта подарил мне iPhone последней марки. Это вызвало у меня умиление: теперь я понимаю, что дети выросли и стали дарить подарки.

Ирина Карамушкина, депутат, 51 год:

— В этом году хочу получить в подарок сертификат в спа-салон, где делают отличный массаж и косметические процедуры. Хочется расслабиться на весь день.

Любой женщине важен заряд энергии, внимания. Подарок я бы хотела получить от зятьев. Ирина Карамушкина

Женщина-политик, женщина-строитель, женщина-учитель — в первую очередь женщины, и от их яркости глаз зависит многое, важно, как блестят их глаза и насколько искренняя улыбка.

Валентина Пахман, судмедэксперт, 51 год:

— Мы с супругом дарим друг другу подарки вне зависимости от определенной даты. Но в этом году муж подарил мне к 8 Марта красивые бусы из раухтопаза. Это было очень приятно.

Чолпон Джакупова, глава правовой клиники «Адилет», 60 лет:

— Я отношу 8 Марта к фарисейству. Подарков ни от кого не жду, поскольку обычно, если я что-то хочу, делаю это сама. Но конечно, приятно и очень трогательно получать внимание от внуков. Благодаря им я стала мягче относиться к этому празднику. Каждый год они поют песни либо читают стихи, дарят открытки, сделанные своими руками.

Считаю, что женщинам нужно делать приятное каждый день, а не только раз в году. Чолпон Джакупова

Меня убивает отношение кыргызстанских мужчин к женщине. Каждый день мы читаем в сводках новостей об убийстве, изнасиловании и психологическом насилии над женщинами. На фоне этого мое отношение к 8 Марта стало более скептическим.