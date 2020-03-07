Каждый пятый бишкекчанин недоволен работой новой патрульной милиции. Гражданский союз «За реформы и результат» провел мониторинг деятельности новой службы — УПСМ, чтобы выявить недостатки и направить соответствующие рекомендации для их устранения.

Сообщается, что на первом этапе мониторинга приняли участие 583 человека. Опрос включал анкетирование пользователей интернета и интервью с горожанами на улице.

«Положительные оценки работе патрульной милиции дали 37,6 процента респондентов, негативные — 22,5 процента. Почти треть опрошенных 31,9 процента оценили работу УПСМ удовлетворительно. При этом среди тех, кто напрямую сталкивался с деятельностью патрульной милиции, доля положительных оценок больше — 49,5 процента», — говорится в сообщении.

В ходе опроса оценены позитивные и негативные изменения, которые бишкекчане ощутили после начала работы Службы патрульной милиции.

Около 20,5 процента опрошенных не заметили положительных изменений.

Среди наиболее упоминаемых положительных изменений — стало больше контроля за порядком в городе (25,3 процента), лучше стали относиться к гражданам, в том числе водителям (14,7 процента), стали более оперативно реагировать на вызовы (13,4 процента).

Встречались также негативные отзывы. Среди таковых горожане чаще всего упоминали случаи бездействия, неэффективности, пренебрежения обязанностями (13,8 процента), коррупцию (13,1 процента), произвол, превышение полномочий, нарушение законов (11,3 процента). Однако треть респондентов (35 процентов) вовсе не отметили отрицательных изменений.

Гражданский союз также отмечает, что более половины опрошенных (58,5 процента) считают, что патрульная милиция недостаточно информирует граждан о своей работе.

Напомним, с 1 января 2020 года в Бишкеке в полную силу заработало управление Патрульной службы милиции. В задачи нового подразделения входит обеспечение порядка на дорогах, поддержание общественной безопасности, а также реагирование на вызовы по 102.