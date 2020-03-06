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Общество

Отменят ли Нооруз, День Победы и Бессмертный полк, в мэрии Бишкека не знают

«Запрет на проведение митингов в Бишкеке — это вынужденная мера», — сообщил 24.kg руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.

Он отметил, что вышло постановление правительства об ограничении массовых мероприятий в целях недопущения проникновения в страну и распространения коронавируса.

«Мы будем выполнять постановление правительства. Как будет празднование Нооруза, Дня Победы — мы пока не знаем. Кроме того, есть решение суда, мы должны его исполнить. Я в отпуске и не видел, что там написано. Но закон для всех един, и мы должны его выполнять», — сказал он.

Балбак Тулобаев отметил, что несогласные с решением суда могут оспорить его в вышестоящих инстанциях.

Напомним, Первомайский и Ленинские районные суды приняли решение об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний на территории районов до 1 июля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145764/
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