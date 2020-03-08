Луна, Ай-Кун и Лексус. Какими редкими именами кыргызстанцы называют детей

В Государственной регистрационной службе рассказали о самых популярных и редких именах детей по итогам 2019 года.

Мальчиков чаще всего называли Умар, Алинур, Алихан, Али и Нурислам, а девочек — Раяна, Амина, Фатима, Алия и Айлин. Самыми редкими стали имена Ай-Кун, Чачыке, Таттыбубу, Жаныл мырза, Луна, Ахиллес, Эртоштук, Чингизхан, Лексус, Баласагын.

По итогам 2019 года больше всего детей родилось в Ошской области — 48 тысяч 852, а меньше всего — в Таласской (6 тысяч 9).

В Бишкеке и Иссык-Кульской области чаще всего рождались мальчики (по 51,7 процента от общего числа детей).