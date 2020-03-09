В Бишкеке 9 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 11 часов 37 минут.

Сегодня в Кыргызстане рабочий день.

Куда сходить

Культура Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише». Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по алышу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Элебесова, 280/1;

9.30-17.00 — 6-й микрорайон, 34/1, 38/1, 39/1, 40/1, отрезки улиц Парковой, Рязанской, переулки Береговой, Гранитный, Гвардейский, Рыбинский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Шералиева, Щербет, Тугелова, Аксы);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Омуракунова, Ак-Чолмок, Бекбекей, Ак-Бата);

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

10.30-17.00 — улица Исанова, 94.

У кого намечается той

Болот Отунбаев

Родился 9 марта 1965 года в Оше. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США и Канаде.

Памятные даты

Вышло в свет первое издание на русском языке — газета «Пишпекский листок»

В 1918 году вышел первый номер газеты «Пишпекский листок» — первой советской газеты в Киргизии. Орган Пишпекского уездного Совета народных депутатов. Издавалась на русском языке до 1922 года тиражом 200–500 экземпляров. Первым редактором был Г.И.Швец-Базарный.

Публиковались приказы, постановления и другие документы, определяющие очередные задачи советских учреждений и партийных организаций; новости политической, экономической жизни города, уезда и страны, а также зарубежные; помещались художественные произведения, фельетоны, объявления.

Всемирный день ди-джея

Это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.

Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией благотворительных акций и является 9 марта — Всемирный день ди-джея.

В продажу поступили первые куклы Барби

Кукла Барби — одна из самых популярных в мире игрушек.

Так, в начале 1950-х годов в Германии по мотивам популярного комикса для взрослых создана маленькая кукла Лили. С большой грудью, длинными ногами Лили не предназначалась для детей и не продавалась в игрушечных магазинах.

Приехав домой в США, Хандлер поручила дизайнеру Джеку Райану немного изменить куклу и сделать ее более приемлемой для детей. Куклу создательница игрушки назвала Барби в честь своей дочери.

Игрушка запатентована в 1958 году и предназначалась для девочек 3-12 лет.

9 марта 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в черно-белом полосатом купальнике, солнцезащитных очках и туфлях на шпильке.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Субайылда Абдыкадырова

Субайылда Абдыкадырова родилась 9 марта 1935 года в селе Сары-Булак Калининского района.

Трудовую биографию начала литсотрудником в редакции газеты «Ленинчил жаш» в 1957-м, затем работала в редакции журнала «Кыргызстан аялдары», редактором в комитете Гостелерадио Киргизской ССР, заведующей отделом искусства в редакции журнала «Ала-Тоо», а с 1987-го — корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

Печаталась с 1953 года. Первый поэтический сборник «Любовь пришла» выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1958-м на русском языке, а первым стихотворным сборником на родном языке явился «Булак» («Родник»), изданный в 1959 году. Автор более 20 стихотворных сборников.

Член Союза писателей СССР с 1959-го. В 1991 году присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики».

Ушла из жизни 22 апреля 2010 года.

Родилась музыкант-инструменталист Самара Токтакунова.

Фото Sputnik/Жоомарт Ураимов. Самара Токтакунова

Родилась 9 марта 1945 года. Комузчи, педагог. Народный артист СССР.

В ее обширном концертном репертуаре произведения Токтогула, Ыбырая, Карамолдо, Ниязалы, Атая, Шекербека, Болуша и других корифеев национальной музыкальной культуры.

Впервые в истории комузного исполнительства дала сольный концерт в двух отделениях и выступила с Государственным большим симфоническим оркестром под управлением народного артиста СССР А.Джумахматова в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, а также с Академическим оркестром народных инструментов имени К.Орозова, Президентским камерным оркестром «Манас», Симфоническим интер-оркестром «Теквен» (Турция).

С 1993 года — профессор Кыргызской национальной консерватории по классу комуза. Среди учеников — лауреаты международных конкурсов Руслан Жумабаев, Рахат Кочорбаев, Залина Касымова, заслуженная артистка КР Анара Эсенгулова, Токтобюбю Черикчиева, Гульбара Байгашкаева, декан консерватории Нурзат Орозалиева, Ишен Календаров, Бек Алагушов и другие.

Самарбубу Токтакунова также кавалер ордена «Манас» и медали «Данк», лауреат премии Ленинского комсомола, XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, межзонального конкурса Средней Азии и Казахстана и множества других званий.

Родился дизайнер Дмитрий Лысогоров

Фото Дмитрия Лысогорова

Родился 9 марта 1947 года в городе Кобрине Белорусскоой ССР. Графический дизайнер, художник и фотограф.

В 1980-1982 годах работал старшим художественным редактором издательства «Кыргызстан», в 1982-1984-х — во внешторгрекламе издательства «Советский композитор» (Москва), в 1984 году — в художественном фонде Киргизской ССР.

Автор дизайна сомов, кыргызских паспортов, почтовых марок, посвященных Олимпиаде-80 и охране памятников истории и культуры Киргизии, работы «Чемпионат мира по кикбоксингу», «Чемпионат мира по футболу — 2002», «Народное искусство Кыргызстана» и многих других.