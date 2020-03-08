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Общество

9 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 – улица Элебесова, 280/1;
  • 9.30-17.00 – 6-й микрорайон, 34/1, 38/1, 39/1, 40/1, отрезки улиц Парковой, Рязанской, переулки Береговой, Гранитный, Гвардейский, Рыбинский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Шералиева, Щербет, Тугелова, Аксы);
  • 9.30-18.00 – жилмассив «Ак-Орго» (улицы Омуракунова, Ак-Чолмок, Бекбекей, Ак-Бата);
  • 10.00-18.00 – жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • 10.30-17.00 – улица Исанова, 94.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 – cела Аламедин (улица Гидростроителей), Таш-Добо (улица Горького), Восток (улицы Щорса, Западная, Карла Маркса, Ленина), Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргак), Пригородное (улицы Новая, Веселая), Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Восточная), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская), Луговое (улицы Луговая, Алма-Атинская), Ленинское (улица Алма-Атинская, ГЭС), Гроздь (улицы Садовая, Грозденская).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 – села Орок (улицы Проектируемая, Коновалова, Багорная, Раманкула), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе, Кайназарова, Жанылык, Келечек, Почтовая, Пионерская, Линейная, Степная, 40 лет Победы, Индустриальная, Белинского), Новопавловка (улицы Деповская, Северная, Усупбаева);
  • 10.00-15.00 – село Чат-Куль (улицы Первомайская, Ленина, Набережная, Почтовая, Украинская).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 – села Крупская (улицы Центральная, Труда), Маловодное (кошары), Беловодское (улицы Фрунзе, Луговая, Юбилейная, Солнечная, Матросова, Калинина);
  • 8.00-18.00 – село Петровка (переулок Новый).

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 – села Малтабар, Алексеевка, Петропавловка (улицы Фрунзе, Луговая, Комсомольская, Бедного, Советская, Яровая, Садовая, Ленина, Пограничная, Краснооктябрьская).

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 – село Новопокровка (улицы Гагарина, Лермонтова, Пионерская, больница).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145725/
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