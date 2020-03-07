Фабрику горячего школьного питания предлагают создать в Бишкеке

Проблему школьного питания возможно решить путем создания фабрики горячего питания, где готовили бы пищу централизованно. Об этом 24.kg сообщил повар Данияр Деркембаев.

По его словам, завод можно открыть на базе муниципальной пекарни в Бишкеке. «Как бортовое питание в самолетах. В других странах система прекрасно работает. Самое главное, это безопасно, готовят не 25 различных поваров, а одна бригада, которая имеет все технические условия для этого. Мы обсуждали с мэром города, но вопрос благополучно заглох. В Кыргызстане есть уникальная особенность: все начинается, а потом тихо прекращается», — сказал Данияр Деркембаев.

Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова подтвердила, что такое предложение обсуждалось. «Была не одна встреча, мы прорабатывали вопрос с управлением образования. Потом Деркембаев куда-то выехал, а молодой человек, который приходил вместе с ним, тоже исчез. С мая мы ждем их», — сказала она.

«Открытие фабрики горячего питания на базе пекарни — очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому мы бы хотели, чтобы в школах были свои столовые. Это безопаснее, чем привозить питание. По линии Всемирной продовольственной программы ООН идет реконструкция пищеблоков в некоторых общеобразовательных учреждениях», — сказала она.

«К нам еще несколько компаний обращалось, мы встречаемся со всеми и всегда открыты по вопросу школьного питания. Главное, чтобы оно было горячим, сбалансированным и безопасным», — подчеркнула Татьяна Кузнецова.