11:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Фабрику горячего школьного питания предлагают создать в Бишкеке

Проблему школьного питания возможно решить путем создания фабрики горячего питания, где готовили бы пищу централизованно. Об этом 24.kg сообщил повар Данияр Деркембаев.

По его словам, завод можно открыть на базе муниципальной пекарни в Бишкеке. «Как бортовое питание в самолетах. В других странах система прекрасно работает. Самое главное, это безопасно, готовят не 25 различных поваров, а одна бригада, которая имеет все технические условия для этого. Мы обсуждали с мэром города, но вопрос благополучно заглох. В Кыргызстане есть уникальная особенность: все начинается, а потом тихо прекращается», — сказал Данияр Деркембаев.

Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова подтвердила, что такое предложение обсуждалось. «Была не одна встреча, мы прорабатывали вопрос с управлением образования. Потом Деркембаев куда-то выехал, а молодой человек, который приходил вместе с ним, тоже исчез. С мая мы ждем их», — сказала она.

«Открытие фабрики горячего питания на базе пекарни — очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому мы бы хотели, чтобы в школах были свои столовые. Это безопаснее, чем привозить питание. По линии Всемирной продовольственной программы ООН идет реконструкция пищеблоков в некоторых общеобразовательных учреждениях», — сказала она.

«К нам еще несколько компаний обращалось, мы встречаемся со всеми и всегда открыты по вопросу школьного питания. Главное, чтобы оно было горячим, сбалансированным и безопасным», — подчеркнула Татьяна Кузнецова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145711/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Первое, второе и компот. Готово ли школьное питание к новому закону
К 2023 году все школы в Кыргызстане охватят горячим питанием
Они улучшают рацион учащихся. Пришкольными хозяйствами озаботились чиновники
Дети едят стоя. Директор школы продала стулья на металлолом
Школьное питание. За 7 сомов накормить ребенка невозможно, возмущен депутат
Раз рожали, значит, должны платить. Депутат Евгения Строкова о школьном питании
Книга школьных рецептов. Как правильное питание отучает детей прогуливать уроки
В Кыргызстане 40 процентов школ не обеспечены горячим питанием
Горячим питанием обеспечены почти 60 процентов школ Кыргызстана
Мэрия Бишкека хочет провести реформу питания в школах
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на&nbsp;захват власти После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти
Одна из&nbsp;организаторов митинга в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова работала судьей Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
В&nbsp;Бишкеке митингуют арендаторы торгового центра &laquo;Караван&raquo; В Бишкеке митингуют арендаторы торгового центра «Караван»
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
7 марта, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта
10:52
Пловцы из Кыргызстана выиграли две медали в Словакии
10:43
Фильм кыргызского режиссера покажут на международном кинофестивале в США
10:29
Фабрику горячего школьного питания предлагают создать в Бишкеке
10:24
Мэр города Кара-Суу ушел в отставку