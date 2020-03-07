К 2023 году все школы в Кыргызстане охватят горячим питанием

В Кыргызстане планируют охватить все школы программой горячего питания к 2023 году. Об этом 24.kg сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, организация горячих обедов для учащихся младших классов — один из приоритетов.

По данным специалиста по гигиене детей и подростков департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора Марии Кушубаковой, до 2010 года столовые работали только примерно в 10 процентах школ, в основном городских. А сегодня горячее питание предоставляется уже в 60 процентах школ. В меню — каши, супы, салаты, компоты.

«В тех школах, где есть проблемы с подачей чистой питьевой воды или отсутствием инфраструктуры, предусмотрен стакан молока/компота с булочкой или печеньем. В таких условиях горячее питание не разрешается», — сказала она.