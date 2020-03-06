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Общество

В Кыргызстане наладят производство медицинских масок

В Кыргызстане планируется наладить производство медицинских масок. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

«В посольстве Ирана заявили, что уже отправлено оборудование. Когда оно придет, будем налаживать производство масок в КР», — сказал он.

По словам Толо Исакова, проблем с масками в лечебных заведениях страны нет, хотя в аптеках наблюдается дефицит.

«Мы обратились к международным организациям, поставки ожидаются на следующей неделе. Кроме того, ждем одобрения запроса в Роспотребнадзор», — отметил он.

Замминистра добавил, что ранее на границе задержали около 1,5 миллиона масок, которые пытались вывезти из республики. «Сейчас решается вопрос их конфискации. Ожидается, что в лечебные учреждения передадут около 500 тысяч масок», — заметил он.

Толо Исаков подчеркнул, что ношение масок для здоровых людей не является панацеей от заражения.

«Это неэффективно. Правильно, когда их надевают люди с заболеваниями», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145706/
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