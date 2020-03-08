24.kg поздравляет женщин с праздником 8 Марта!

Дорогие наши мамы, жены, сестры, дочери и бабушки, поздравляем вас с весенним праздником 8 Марта!

Благодаря вам жизнь каждого мужчины наполнена светом, теплом, добром и смыслом. Ваша поддержка помогает нам быть сильнее, преодолевать трудности и невзгоды.

Сегодня женщинам приходится быть сильными. На ваших хрупких плечах домашние заботы, воспитание детей, а зачастую и содержание семьи. Но женская мудрость, верность, трудолюбие и терпение помогают перенести все тяготы жизни.

Вы самые нежные и красивые, сильные и смелые. Пусть у вас будет много светлых и счастливых дней! Пусть ваши спутники жизни, дети и близкие всегда дарят радость и добро! 24.kg

От имени мужской части коллектива 24.kg желаем вам крепкого здоровья, любви, семейного счастья и благополучия!