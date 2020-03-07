В Бишкеке 7 марта облачно и снег. Температура воздуха ожидается +4 градуса. День увеличился до 11 часов 31 минуты.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

в ТРЦ Asia Mall проходит цветочная ярмарка;

выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки «Весна идет — весне дорогу» и «Семь цветов Солнца»;

«Галерея М» — на выставку «Узелок солнца»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на музыкальное шоу афро-тенора Gugulethu. Подробнее

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;

соревнования по шахматам.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Юлия Андреева (Архипова)

Родилась 7 марта 1984 года. Мастер спорта КР по легкой атлетике, мастер спорта международного класса.

Валентина Шевченко

Родилась 7 марта 1988 года во Фрунзе. Боец смешанных единоборств, чемпионка UFC.

Тилек Жээнбеков

Родился 7 марта 1989 года в селе Чат-Базар Таласской области. Боец смешанных боевых искусств.

Памятные даты

Александр Белл запатентовал телефонный аппарат



7 марта 1876 года в США Александр Белл получил патент под номером 174,465 на изобретенный им телефонный аппарат, или, как звучит в самом документе, на «усовершенствованную модель телеграфа».

Телефон — аппарат, обеспечивающий связь между абонентами с помощью преобразования электрических колебаний в звуковые.

Его изобретателем считается американский ученый Александр Белл. Хотя идея телефонирования разработана еще в середине XIX века инженером-механиком и вице-инспектором парижского телеграфа Шарлем Бурселем, но до практического осуществления телефонной связи он не дошел. Считается, что именно Бурсель стал первым, кто употребил слово «телефон».

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Жолон Мамытов

В 1988 году в городе Фрунзе на 49-м году жизни скончался прозаик, поэт, переводчик, сценарист Жолон Мамытов.

Родился 1 апреля 1940 года в селе Тюлейкен.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986).

На родном языке вышло более десяти сборников стихов и поэм — «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Жолон Мамытов создал ряд сценариев и либретто. В 1987 году по его либретто поставлена опера «Сепил» («Крепость») в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Он перевел на кыргызский язык поэтические произведения Тютчева, Фета, Маяковского, Хосе Марти, повесть литовца Миколаса Слуцкиса «Коса Неринги», книги казаха Олжаса Сулейменова и других.