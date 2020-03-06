Горсуд оправдал подозреваемого в сексуальных домогательствах несовершеннолетней

Бишкекский горсуд вынес оправдательный приговор в отношении 18-летнего подсудимого, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Таким образом, решение первой инстанции оставлено в силе.

Потерпевшие заявляли 24.kg, что подозреваемые требовали отозвать заявление еще на этапе разбирательств в Первомайском районном суде и даже предлагали денег. Сам подсудимый же утверждал, что 13-летнюю воспитанницу не трогал. Он заявил, что просто играл с девочкой, ничего противозаконного не было.

«У ребенка психологическая травма. Судья, такое ощущение, аргументов наших адвокатов не слышал», — рассказала мама девочки и добавила, что как только адвокаты получат на руки копию приговора, они обжалуют его в Верховном суде.

Инцидент произошел в 2016 году в одном из детских летних лагерей. Вожатый якобы начал приставать к одной из девочек. «Она мне не сразу сказала. А когда я узнала обо всем, обратилась в милицию. Мы дошли до суда. Но подсудимый так никакого наказания и не понес», — сказала мать девочки.