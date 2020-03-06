Афиша Бишкека на выходные: выставки, цветочная ярмарка и концерты

На основании приказа Министерства культуры, информации и туризма от 4 марта 2020 года «О временном запрете проведений культурно-массовых мероприятий» отменен ряд концертов. Перед посещением какого-либо мероприятия позвоните организаторам и убедитесь, что оно будет.

Выставки, ярмарки

27 февраля — 14 марта. Выставка группы AlmaLine

В начале января в поселке Шабдан горной долины Чон-Кемин проведена восьмая зимняя сессия пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали члены международной творческой группы AlmaLine — неформального объединения профессиональных живописцев, графиков и скульпторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева (8 марта — выходной).

5-15 марта. Международная передвижная выставка «В двух мирах»

Выставка познакомит с различными областями деятельности объединений и ассоциаций немецких этносов в 25 странах. Ее стенды повествуют об истории, традициях и текущей деятельности немцев.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева (8 марта — выходной).

3-18 марта. Выставка «Семь цветов Солнца»

Это персональная выставка Андрея Зотова. Он работает в техниках живописи маслом, акрилом, темперой, акварелью, гуашью, а также пастели и с различными графическими материалами в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета и другого.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-21 марта. Выставка «Узелок солнца»

Выставка художника Рината Ханафеева. В ней автор представил более 80 работ. Его живопись можно назвать «интегральным реализмом». Образы кажутся сюрреалистичными: будто сотканы из наших переживаний, снов, тайн. При всем этом они остаются осязаемыми и реальными.

«Галерея М».

1-8 февраля. Ярмарка «Цветы для любимых»

Вы сможете приобрести отличный цветочный подарок к 8 Марта.

ТРЦ Asia Mall, 10.00-20.00.

5-13 марта. Фотовыставка

Документальная фотография — это тот метод, который показывает жизнь героев, как она есть, и дает другой взгляд, повествование и влияние на мнение людей. Ментором фотоисторий выступил известный фотограф-документалист Эльер Нематов.

ololoErkindik.

5 марта — 5 апреля. Выставка произведений декоративно-прикладного искусства

Экспозиция посвящена Международному женскому дню. В ней принимают участие 15 мастеров — как профессионалы, так и те, для кого это хобби.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова.

8-10 марта. Выставка современного искусства «Образы освобождения»

Это интерпретация исследовательской выставки «Искусство и эмансипация: О. Мануилова» ее современницы, реализованной в Мемориальном доме-музее художницы в 2015 году. Это была сборка художественных работ и документов, произведенных в советском контексте, который является частью нас, и выстраивание нарратива с феминистской позиции.

«Лаборатория СИ», 16.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

7 марта. Концерт Ильи Зудина (Россия)

Илья Зудин — певец, поэт, продюсер, композитор, звукорежиссер, солист группы «Динамит», автор и исполнитель таких хитов, как «Моя Ми», «Которая была с тобой», «Ямайка».

Ресторан «Resпублика», 20.00.

8 марта. Концерт Салтанат Ашировой

Для тех, кто предпочитает джазовые и блюзовые композиции.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

7 марта. Мастер-класс по вайрворку

Вы познакомитесь с увлекательным подвидом ювелирного искусства — вайрворком. Приходите за новыми знаниями и навыками, которые приобретете за час. С этим увлекательным делом справятся даже те, кто никогда прежде не занимался рукоделием. Регистрация по телефону 0777990089.

ololoOrmonKhan, 15.00.

Для детей

7 марта. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.