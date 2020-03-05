6 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Белорусская, 2/2, Исанова, 94;

9.00-18.00 — отрезки улиц Месароша, Обской, Абдраева, Арзамасской, Шуш-Тубе, 2-й Товарной, Коперника, проспектов Айтматова, Дэн Сяопина, тупик Почтовый;

9.30-11.00 — улицы Суванбердиева, 106, 108, Жукеева-Пудовкина, 43а, 43, 45, 47, 53а;

9.30-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Рязанской, Буденного, Лумумбы, переулок Чувашский, улицы Тыныстанова, 20, Абая, 14, 20;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Айылчиева, Кара-Кужур, Южная магистраль);

11.00-17.00 — улица Скрябина, 76, 78, 78а.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Ленина, Лермонтова, Комсомольская), Кок-Жар (улица Колбаева), Восток (улицы Карла Маркса, Ленина, Западная, Щорса, Фрунзе, Озерная), Таш-Добо (улица Горького), Кой-Таш (улица Кул уулу Кытай), Берлик (улицы Жумаалы, Сыдыкбека, Фабричная, Токтогула, Новая), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улица Лесная), Орок (улица Раманкула), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Лавровых, Почтовая, Советская, Деповская, Усупбаева, Северная), Сокулук (улицы Больничная, Алма-Атинская, Фрунзе, Жанылык, 60 лет Киргизии), город Шопоков (улицы Московская, Ленина, Советская, Киевская, Победы, переулок Зеленый);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупское (улицы Фрунзе, Советская), Петровка (кошары, часть улицы Шевченко), Беловодское (улица Кирова, пекарня);

8.00-18.00 — село Ак-Суу (улица Южная);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — село Малтабар, город Кара-Балта («Квартал Победы», 1,4, 6, улицы Почтовая, Звездная, Ильича), Талды-Булакское ущелье;

Панфиловский РЭС

9.00-18.00 — села Панфиловское (улица Ключевая), Чалдыбар (улица Ленина);

Кантский РЭС