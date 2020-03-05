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Общество

В ЖК предлагают более тщательно проверять лиц, претендующих на статус беженца

Депутат Талайбек Масабиров предложил рассмотреть возможность создания палаточного городка на границах, где будут находиться беженцы до окончания проверки госорганами их личности. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

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«Самое большое число беженцев прибывает в страну из Афганистана и Сирии — очагов вооруженных конфликтов и терроризма», — сказал нардеп.

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков поинтересовался у руководителя Государственной службы миграции Болотбека Ибраимжанова, как регистрируются лица, прибывающие в Кыргызстан в поисках убежища.

«Регистрация осуществляется в течение 72 часов, а решение о присвоении статуса принимается в сроки от шести месяцев до года», — пояснил чиновник.

Торага подчеркнул необходимость тщательно проверять обращающихся за статусом беженцев, чтобы исключить угрозы национальной безопасности.

Отметим, что депутаты рассмотрели во втором чтении поправки в закон о беженцах.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145580/
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