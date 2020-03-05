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Общество

Коронавирус за время распространения по миру успел измениться 149 раз

Фото © AP Photo/CDC. Коронавирус 2019-nCoV (COVID-19)

В новом виде коронавируса с начала вспышки болезни в Китае произошло около 150 изменений. Об этом говорится в статье, опубликованной группой китайских ученых в журнале National Science Review, передает РИА Новости.

Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (Covid-19) и обнаружили 149 изменений в штамме. Большинство из них произошли в последнее время.

Как показало исследование, коронавирус выделился в два подтипа: наиболее часто встречающийся L (70 процентов) и S, доля которого составляет 30 процентов.

Ученые отмечают, что подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако к началу января его частота снизилась. По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление на этот подтип, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее.

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С другой стороны, сравнительная распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более слабого селективного давления.

«Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, — изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований поддерживают версию, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки», — говорится в статье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145563/
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