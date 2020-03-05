В Кыргызстане необходимо провести ревизию памятников, посвященных ВОВ

В Кыргызстане необходимо провести ревизию памятников и монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.
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По его словам, спонсоры, меценаты обращаются с вопросами, какие памятники можно восстановить, но в стране нет электронной базы данных.
«В прошлом году Минобразования и общественный фонд планировали провести эту работу, но местные органы не содействовали», — сказал он.
Дастан Бекешев предложил поручить Минкультуры создать необходимую базу.