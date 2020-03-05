Кыргызстан вновь отнесли к категории частично свободных стран

Международная неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире — 2020» (Freedom in the World 2020), в котором Кыргызстан восьмой год подряд включают в категорию «частично свободных стран».

Уровень свободы в республике оценили в 39 баллов из 100, политических прав — 12 баллов из 40, гражданских свобод — 27 баллов из 60.

В целом, 63 станы признаны авторами доклада «частично свободными», включая Грузию, Украину, Абхазию, Армению, Гондурас, Венгрию, Пакистан.

К числу несвободных отнесли 48 стран и территорий: Россия, Китай, Беларусь, Турция, Восточный Донбасс, Южная Осетия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и другие.

Самые худшие показатели, по оценкам доклада, у Сирии, Тибета, Южного Судана и Туркменистана.

В категорию свободных вошли 83 страны, лидерами среди которых стали Финляндия, Норвегия и Швеция, набравшие 100 баллов каждая. За ними идут Нидерланды, Люксембург, Уругвай, Канада, Дания, Австралия, Ирландия и Новая Зеландия. США также отнесли к свободным странам с 86 баллами из 100.

Согласно отчету, уровень свободы в мире снижается четырнадцатый год подряд. В 2019 году соблюдение политических прав и гражданских свобод ухудшилось в 64 странах, улучшилось — в 37.