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Общество

Дело об избиении пожилого охранника прекратили. Бывшего милиционера простили

Уголовное дело об избиении пожилого охранника прекращено. Об этом 24.kg сообщила дочь пострадавшего Жанна Ботоханова.

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По ее словам, пострадавший простил подозреваемого — бывшего милиционера.

«В СИЗО он не сидел. Его родственники пришли к нам домой и просили написать встречное заявление. Он оплатил лечение моего отца, извинился, после чего папа написал встречное заявление. Сам мужчина говорит, что в день, когда все произошло, он праздновал рождение дочери и ничего не помнит», — сказала Жанна Ботоханова.

Напомним, в октябре 2019 года бывший милиционер жестоко избил охранника многоэтажного дома. Пожилой мужчина пытался успокоить пьяных парней, которые громко кричали. В ответ один из молодых людей стал бить его.

В ноябре 2019-го замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов сообщил журналистам, что подозреваемого в избиении объявили в розыск. Однако его так и не нашли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145529/
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