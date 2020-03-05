Хочешь поддержать ветерана? В мэрии Бишкека рассказали, куда обращаться

В управлении социального развития мэрии Бишкека на учете состоят 113 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне сотрудники акимиата Первомайского района и председатель совета ветеранов Маркил Ибраев поздравили одного из них — Николая Мироненко с 93-летием.

«После войны Николай Кузьмич работал в Министерстве автотранспорта начальником производственного отдела, потом стал главным инженером спецгаража, а затем воглавил предприятие», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что на учете состоит 16 инвалидов и 69 участников ВОВ, 13 узников фашистских концлагерей, 12 блокадников Ленинграда и три семьи погибших воинов.

«Участникам и инвалидам каждый квартал выплачивается компенсация на бензин. Ежеквартальная стипендия вдовам героев Советского Союза составляет 1 тысячу сомов, ветеранам войны, труженикам тыла, награжденных медалью за самоотверженный труд в годы войны, блокадникам Ленинграда, малолетним узникам концлагерей — 3 тысячи сомов, труженикам тыла, не имеющим награды в годы войны, рожденным до 1932 года рождения, — 600 сомов», — отметили в мэрии.

В мэрии просят желающих поддержать героев обращаться в районные управления социального развития: Первомайское РУСР — проспект Жибек Жолу, 495б, телефон: 0312670433, электронная почта: usr_pervomai@meria.kg;

Свердловское РУСР — проспект Чуй, 28, телефон: 0312530368, электронная почта: usr_sverdlov@meria.kg;

Октябрьское РУСР — улица Байтика Баатыра, 17, телефон: 0312510263, электронная почта: usr_oktyabr@meria.kg;

Ленинское РУСР — улица Литвинова, 2, телефон: 0312653746, электронная почта: usr_leninski@meria.kg.

Отметим, что в честь 75-летия Победы ветеранам ВОВ в качестве единовременной помощи выплатят по 75 тысяч сомов. Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.